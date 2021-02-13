İlk bayraktar Rıza Vuruşkan'ın ölüm yıldönümü

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, ilk bayraktar Rıza Vuruşkan'ın ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Yılmaz Bora, 15 Şubat nedeniyle yayınladığı mesajda, “Bayraktarımızın sağlam iradesi, dirayeti ve isabetli yöntemleri ile teşkilatın gizli varlığı, halkımız tarafından dikkat ve heyecanla izlendi. Değerli Bayraktarımızın ve de arkadaşlarının başta gizliliğe, emniyete, eğitime ve verimliliğe verdikleri önem sayesinde, teşkilatımızın başarılı olmasında etkili oldu. Bu sayede görülmeyen ve bilinmeyen bu gizli teşkilata, halkımız sahip çıkarak Kıbrıs Türk halkı TMT oldu” dedi.

Gizli örgütlerin kuruluşunun gelişim ve harekatlarında başarı şanslarının halk desteğine sahip olma derecesi ile orantılı olduğunu belirten Bora, “İftiharla söylemek isterim ki; Kıbrıs Türk'ü, Liderleri ve halkı ile TMT'ye benzeri hiçbir örgüte sahip olmayacak ölçüde destek olmuşlardır. Yok yok diyor komutanımız! Bu deyiş onların hakkını tam anlamıyla dile getiremez. Şöyle demek daha doğru; ‘Liderleri ve halkı ile tüm Kıbrıs Türk'ü TMT'ye destek değil TMT'nin kendisi olmuşlardır” ifadelerini kullandı..

Kıbrıs Türkünün güvencesinin Anavatan Türkiye ve KKTC devletine dört elle sarılmak olduğunu kaydeden Bora, “Bugünkü bağımsız devlet statüsünden vazgeçmemizi kimse istemesin” dedi.