İlk ders “15 Kasım 1983 Cumhuriyetin ilanından günümüzde medya ve iletişim”

“Onbeş Kasım” Kıbrıs Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı bugün saat 15:00’te açılacak.

Açılışını, TBMM eski Başkanı ve Eski Başbakan, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım gerçekleştirecek ayni zamanda Yıldırım açılış dolayısıyla üniversitede açılış dersi de verecek.

Tören saygı duruşu İstiklal Marşının okunması ve açılış filmi ile başlayacak. Mini konserin ardından konuşmalar yapılacak.

Rektör Profesör Dr. Mehmet Bülent Uluğ ve Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci’nin konuşmalarının ardından ilk ders verilecek. İlk dersin konusu “15 Kasım 1983 Cumhuriyetin ilanından günümüzde medya ve iletişim” olacak.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nde ülke değerlerini göz önünde tutan, vizyonu geniş, sosyal konularda duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde büyük öncülük edecek.Ayni zamanda 13 farklı bölümün bulunduğu ve tüm bu bölümlerde bilgi üreten, ülke ihtiyacına yönelik nitelikli insanların yetiştirilmesine olanak ve birer öncelik edecek konumda.

Üniversite’nin, Eğitim , Turizm , Siyasal Bilgiler , İletişim, Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na bağlı birbirinden özel bölümlerin ve özellikle iletişim ve turizm alanında öğrenciler için büyük fırsatların bulunuyor

Üniversite’nin, Eğitim , Turizm , Siyasal Bilgiler , İletişim, Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na bağlı birbirinden özel bölümlerin ve özellikle iletişim ve turizm alanında öğrenciler için büyük fırsatların bulundu

Birçok diğer alanda olduğu gibi özellikle iletişim ve turizm alanında elde edilecek teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesinin oldukça önemli. Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nin bu bağlamda sahip olduğu 4 televizyon kanalı, 2 radyo kanalı, medya ajansı ve otel hizmetleri ile öğrencilere ayrıcalık sunarak çeşitli şekilde uygulama yapma şansı sunuyor.