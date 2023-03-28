İlk Kıbrıslı Türk hellim üreticisi, Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) Sertifikası almaya hak kazandı

İlk Kıbrıslı Türk hellim üreticisi, AB kalite programı kapsamında Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) Sertifikası almaya hak kazandı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, bugün ilk Kıbrıs Türk hellimi, PDO Sertifikası aldı.

Kıbrıs genelinde ilgili resmi denetlemeleri yapmak üzere yetkilendirilmiş uluslararası akredite kuruluşu olan Bureau Veritas, Kıbrıs Türk toplumundaki ilk denetimi bu yılın şubat ayında yaptı ve Kıbrıs Türk toplumundan ilk üreticinin PDO ürün spesifikasyonunda belirtilen gerekliliklere uygun olduğunu değerlendirdi. Güney Kıbrıs’ta ise bazı Hellim üreticileri hâlihazırda PDO sertifikası almıştı.

Açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürü Mario Nava yapmış olduğu açıklamada,

“'Halloumi'/'Hellim' Kıbrıs adasındaki her iki toplumun ortak mirasıdır. Bugün atılan bu önemli adım, AB'ye tam üyeliğin somut faydalarının Kıbrıs Türk toplumu için mevcut olduğunu göstermekte ve Kıbrıslı Türkleri AB standartlarına uyum sağlama yönünde ilerlemeye teşvik etmektedir. Bu bağlamda, 'Halloumi'/'Hellim' PDO süreci mini bir yeniden birleşme laboratuvarıdır. Kıbrıs'taki her iki toplumla birlikte çalışmaya, aralarındaki güvenin yeniden inşasına katkıda bulunmaya ve adada kapsamlı çözüme giden yolu açmaya kararlıyız” dedi.