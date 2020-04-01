İlk uçağın bugün Ercan’a inmesi bekleniyor

Türkiye’deki KKTC vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için ayarlanan 2 uçaktan ilki, bugün KKTC’ye geliyor. İstanbul’dan gelecek uçağın saat 16.30’da Ercan’a inmesi bekleniyor.

TAK muhabirinin bilgi aldığı Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, charter uçuş ile İstanbul’dan gelecek uçağın saat 15.00’te İstanbul’dan kalkacağını ve saat 16.30’da Ercan’da olmasının beklendiğini söyledi.

Sofi, 4 Nisan’da da Ankara’dan Ercan Havalimanı'na charter sefer düzenleneceğini kaydetti.