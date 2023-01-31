İlk ve orta dereceli okullarda karneler dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim, Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairelerine bağlı okullarda 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönemi bugün karnelerin dağıtılmasıyla tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, karnelerin dağıtılmasıyla ilköğretimde 25 bin, orta dereceli okullarda ise 27 bin öğrenci yarıyıl tatiline başladı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ikinci dönemi ise 16 Şubat Perşembe günü başlayacak.

-Çavuşoğlu, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji öğrencilerine karnelerini takdim etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ni ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini takdim etti. Karnelerin dağıtılmasının ardından öğrenciler ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Çavuşoğlu, tüm eğitim camiasına sağlıklı ve huzur dolu bir tatil geçirmeleri temenni etti.

Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, eğitim camiası olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Pandemi döneminde yaşanan ders kayıplarını en aza indirmek adına öğretmenlerle birlikte büyük bir özveri gösterdiklerini ve pandeminin ardından eğitim camiası olarak yoğun bir eğitim dönemi geçirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, zor bir dönemi geride bıraktıklarının altını çizdi.

Öğrencilerin aldıkları karnelerde iyi yaptıkları ve daha iyi yapmaları gereken noktaları görme fırsatı bulacağını belirten Çavuşoğlu, “Ailelerimize de buradan sesleniyorum. Hiçbir çocuğumuzu üzmeyin. 15 günlük tatil sürecini iyi değerlendirin. Tüm öğrencilerimiz iyi dinlensin ve kendi değerlendirmelerini yapsın. 16 Şubat’tan itibaren daha verimli bir şekilde ikinci döneme başlayalım” ifadelerini kullandı.

Gerek öğrencilerin karne heyecanını paylaşmak gerekse okulun ihtiyaçlarını yerinde incelemek adına okulu ziyaret ettiğini de sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, Türkiye’den gönderilecek akıllı tahtaların dağıtımına gelecek hafta içerisinde 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nden başlayacaklarını aktardı.

Çavuşoğlu, ikinci dönemden itibaren okullarda akıllı tahta eksikliğini gidereceklerini ifade ederek, teknolojinin daha verimli kullanıldığı bir eğitim ortamı yaratacaklarını söyledi.

KKTC’nin geleceğinin öğrencilerin ve öğretmenlerin elinde olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, en iyi imkanları sunmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, tüm eğitim camiasına huzur dolu bir yarıyıl tatili geçirmeleri temenni etti.

Çavuşoğlu konuşmasının ardından 6 A sınıfına girerek akademik başarı gösteren Ada Lidya Direkli ile Avrupa ve Dünya Fitness Şampiyonu olan Almira Karayusufoğlu’na karnelerini takdim etti.