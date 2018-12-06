“İlk ve orta dereceli tüm kamu ve özel okullar bugün tatil”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, ilk ve orta dereceli tüm kamu ve özel okulların bugün tatil olacağını açıkladı.

BRT Haber’e konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Meteoroloji Dairesi ile yaptıkları değerlendirme sonucu bu yönde karar aldıklarını kaydetti.

Özyiğit, “Meteroloji Dairesi’nden aldığımız bilgiye göre bu olumsuz hava koşulları şiddetini artıracak.Meteroloji Dairesi metrekareye düşecek yağış oranını çok yüksek olarak bildirdi bize, bu nedenle biz geleceğimiz,herşeyimiz olan çocuklarımıza herhangi bir zarar gelmemesi, onların güvenli bir şekilde eğitimlerimne devam edebilmesi için tatil ilan ettik” dedi.

Bakan Özyiğit yağışlar nedeniyle Minareliköy’de bulunan Şehit Mehmet Eray ilkokulu’nun tavanında bazı sıkıntlar yaşandığını da kaydederek, Bakanlık ve Değirmenlik Belediyesi ekiplerinin işbirliği ile tamirat çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

Bakan Özyiğit yarın okulların tatil olup olmayacağı yönündeki soruya ise Meteoroloji Dairesi ile irtibat içinde olduklarını ve yaşanancak gelişmeler ışığında karar vereceklerini kaydetti.