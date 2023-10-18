İlk yardım müdahalesiyle hayat kurtaran Şaziye Azimkar: En büyük sınavlarımdan birini yaşadım

Güney Kıbrıs’taki bir alışveriş merkezinde kalp krizi geçiren bir kişinin yaptığı ilk yardım müdahalesiyle hayatını kurtaran Kıbrıslı Türk Şaziye Azimkar, Hayatımın en büyük sınavlarından birini yaşadım. Ne harika bir duygu” açıklamasında bulundu.

Güney Kıbrıs’taki bir alışveriş merkezinde kalp krizi geçiren 46 yaşındaki bir şahsın hayatını kurtaran Kıbrıslı Türk Şaziye Azimkar, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Şaziye Azimkar, hayatının en büyük sınavlarından birini yaşadığını belirterek, “Dün, bir insanı aldığım ilk yardım eğitimi ile hayata getirmeye yardım ettim” dedi.

Harika bir duygu yaşadığını kaydeden Azimkar, “Bir kez daha ilk yardımın hayat kurtardığını kendi tecrübemle gördüm” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023, 14:53