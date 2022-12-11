İlker Edip: "Yaşlı Şefkat ve Huzurevi Projesi’ni hayat bulacak"

Beyarmudu Belediye Başkanı ve UBP’nin Başkan adayı İlker Edip, ‘Yaşlı Şefkat ve Huzurevi Projesi’nin önemine vurgu yaparak, “Önümüzdeki dönemde bu projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

Beyarmudu Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Beyarmudu Belediye Başkan adayı İlker Edip, katıldığı bir televizyon programında projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlker Edip, vatandaşın her türlü hizmeti hak ettiğine dikkat çekerek, bölgede planlı programlı bir yönetim anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi.

Yeni dönemde halkın refah seviyesini yükseltecek projelerin hayata geçeceğini söyleyen Edip, bölgedeki yaşlı vatandaşlara yönelik hazırladıkları ‘Yaşlı Şefkat ve Huzurevi Projesi’ ile ilgili bilgiler paylaştı.

Edip, “ Yaşlı Şefkat ve Huzurevi Projesi bizim geçen dönemde hayat vermek istediğimiz bir projeydi. Yaşlı insanlarımızın hayatlarının son dönemlerinde huzur içinde yaşamalarını önemsiyoruz.. Ancak yerel yönetimlerin böylesi işler yapmasına bağlı olduğumuz 51/95 sayılı yasa izin vermiyordu. Yenilenen ve yeni dönemde hayat bulacak olan belediyeler yasasında yapılan değişiklik ile bu artık mümkün. Biz de hazır olan bu projemizi hayata geçireceğiz” dedi.

Kardeş belediye olan Kepez Belediyesi’nden proje konusunda destek aldıklarını aktaran Edip, “Projemiz hazır, yerimiz de hazır… Önümüzdeki dönemde bu önemli projeyi hayata geçireceğiz” diye konuştu.