İlkokul öğrencilerinin aşıları tamamlandı:

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nden yapılan açıklamada, ülke genelindeki ilkokullarda eğitim gören öğrencilerin aşılarının tamamlandığı ve toplam 2 bin 868 doz aşı yapıldığı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından 2023-2023 eğitim ve öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul öğrencilerine yönelik yapılan aşı kampanyasına ilişkin açıklama yapıldı.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nden yapılan açıklamada, ülke genelindeki ilkokullarda eğitim gören öğrencilerin aşılarının tamamlandığı, toplam 2 bin 868 doz aşı yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı olarak çocuklarımızın güvenli aşıya ulaşımını ve aşılanmalarını sağlamak en temel sorumluluğumuzdur. Önümüzdeki günlerde çocukluk aşısı eksik olan çocuklarımıza aşılarını tamamlamaya yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Aşı ile önlenebilir hastalıkların önüne geçmek aşılanmayla mümkün olacaktır” denildi.