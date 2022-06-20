İlkokullarda eğitim yılı tamamlandı… 24 bin öğrenci karnelerini aldı

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı” bugün karnelerin ve tamamlama belgelerinin dağıtılmasıyla sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, 125 okulda öğrenim gören yaklaşık 24 bin öğrenci, bugün karnelerini alarak, 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamladı ve yaz tatiline girdi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu çerçevede İskele Şehit İlker Karter İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini takdim etti.

Karnelerin dağıtılmasının ardından öğrenciler ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Çavuşoğlu, tüm eğitim camiasına sağlıklı ve huzur dolu bir tatil geçirmeleri temenni etti. Çavuşoğlu, eğitim camiası olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

“İki yıl boyunca pandemi nedeniyle gerek sizler, gerekse öğretmenleriniz ve bizler zor bir süreçten geçtik ancak ne mutlu ki bugün eski günlerdeki gibi maskesiz bir şekilde karnelerinizi alıyorsunuz” diyen Çavuşoğlu, pandemi sürecinde eğitimin aksamaması için öğretmenlerin özveriyle çalıştıklarını anımsattı ve ortaya koydukları gayretlerden dolayı öğretmenleri alkışladı.

Tatil süresince çocuklardan çeşitli sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere katılmalarını isteyen Çavuşoğlu, “Gelecek yıl sizleri daha dinç ve sağlıklı bir şekilde okullarımızda görmek istiyoruz. Pandemi nedeniyle yaşadığımız eğitim kayıplarının telefi edilmesi ve aydınlık bir gelecek oluşturmak için öğretmenlerimiz ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Çavuşoğlu, tüm eğitim camiasına sağlıklı ve huzur dolu bir tatil geçirmeleri temenni etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri takdim edildi.

Orta dereceli okullarda karneler geçen hafta dağıtılmıştı.

-2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 12 Eylül’de başlayacak

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Okul kayıt işlemleri ise 5-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.