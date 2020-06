"İmar planına aykırı bir gelişmeye müsaade etmeyeceğiz"

Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi, Şehir Plancıları Odası’nın Cuma günkü açıklamasına destek vererek, Girne-Çatalköy İmar Planına aykırı bir gelişmeye müsade etmeyeceklerini belirtti.

Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi, her kurumu, her kuruluşu, siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini yasa konusunda göreve davet ederek, İmar Planına sahip çıkmanın bir yurtseverlik görevi olduğunu kaydetti.

Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi yaptığı yazılı açıklamada, yapılan aykırı gelişmelerin takipçisi olduklarını ifade ederek, “Biz bu plana sahibiz, herkesin de bu duyarlılığı göstermesini bekliyoruz” dedi.

Pandemi sonrası doğaya verilen tahribatın ne kadar büyük boyutlara ulaştığının herkes tarafından bir kez daha görüldüğünü söyleyen İnisiyatif, bu sebeple yeşili korumak, dağlara ve denizlere sahip çıkmanın her bireyin, her kuruluşun asli görevi olması gerektiğini ifade etti.

Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi şöyle devam etti:

“Bu sorumluluk bilinciyle, özelliklede Sivil toplum hareketlerine büyük görevler düştüğünü, İmar planına sahip çıkar, uygulatırsak ancak çocuklarımıza ait olan bu değerleri koruyabiliriz.

Gelecek nesillerden borç aldığımız bu mirası alnımızın akıyla devretmek istiyorsak yurtseverlik görevlerimizi layıkıyla yapmalıyız.

Bu bağlamda, Şehir Plancıları Odasına desteğimizin tam olduğunu herkesin bilmesini isteriz.”