İmha edilmeyi bekleyen ilaçlarla ilgili anlaşma yapıldı

Sağlık Bakanlığı ile Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm LTD arasında, tarihi geçmiş ilaçların "atık toplama taşıma ve bertaraf edilmesiyle" ilgili sözleşme imzalandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanı Altuğra, imza töreninde yaptığı konuşmada, akredite olan devlet laboratuvarının 2016 yılında yandığını anımsattı.

Altuğra, ilk etapta, yanan laboratuvarda bulunan tarihi geçmiş ilaçların imhası için Çevre Koruma Dairesi tarafından izinlendirilmiş ve lisanslı tek tesis olan ilgili şirketle Sağlık Bakanlığı’nda "tarihi" bir imza atıldığını vurguladı.

Altuğra, laboratuvar içerisinde bulunan atıkların tamamen taşınmasının ardından ivedilikle devlet laboratuvarının testlerinin tamamlanması ile birlikte tadilatına başlanacağını söyledi.

Ülkenin kangrenleşmiş bir sorununa çare adına atılan bu imzanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Altuğra, devlet laboratuvarını yeniden hayata geçirmek için önemli bir adım attıklarını belirtti, bunun ülkeye hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm LTD adına Mustafa Ergüçlü ve Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın imza koyduğu sözleşme esnasında bakanlık Müsteşarı Deren Oygar, Bakanlık Müdürü Ergin Tertemiz, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Cenk Soydan hazır bulundu.