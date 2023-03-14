İMO, okul ve hastane binalarıyla ilgili çalışmasını tüm taraflara ilettiğini duyurdu

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), deprem risk sıralaması konusunda devlet okulları ve devlet hastaneleriyle ilgili çalışmasını tamamlayarak ilgili tüm taraflara ilettiğini açıkladı.

İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, yazılı açıklamasında, belirli bir programla yapılan çalışmanın geçen süre içinde aşama aşama hem Başbakanlık hem Milli Eğitim Bakanlığı’yla paylaşıldığını kaydederek bugün itibarıyla nihai listenin tüm taraflara iletildiğini duyurdu.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş ve Elbistan merkezli yıkıcı depremlerin ardından İMO olarak üstelendikleri deprem etkisi altındaki binaların risk sıralaması yapılması çalışmasını devlet okulları ve devlet hastanelerinde tamamladıklarını bildiren Yağcıoğlu, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

“Yapılan risk sıralaması çalışması bizlere ileri tetkik çalışmalarının nereden başlaması gerektiği noktasında beklenildiği gibi yol gösterici olmuştur.

Bilimsel ve kişinin inisiyatifine bırakılmadan belirli bir programla yapılan çalışma, geçen süre içerisinde aşama aşama hem Başbakanlık hem de Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Bugün (14/3/2023) itibarıyla nihai liste tüm taraflara iletilmiş olup üzerimize düşeni yapmış bulunuyoruz.

Bu bağlamda yapılan risk sıralama çalışmasının tüm belediyeler ve konuya paydaş olan ilk ve orta eğitim öğretmenler sendikalarıyla da paylaşılması uygun bulunmuş ve paylaşılmıştır.”