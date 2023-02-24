İMO yaşadığı binanın güvenliğinden şüphe edenlerin atması gereken adımları açıkladı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) yaşadığı evin ya da iş yerinin deprem güvenliğinden şüphe eden kişilerin atması gereken adımları ve yapılması gereken incelemeleri açıkladı.

-İlk adım inşaat mühendisine ulaşmak…

İMO’nun yaptığı açıklamaya göre, binasının depreme karşı güvenli olup olmadığını öğrenmek isteyenler için ilk adım binayı yapan inşaat mühendisine ulaşmak... Binası 1981 öncesinde vizesiz şekilde yapılan eski bir bina olması durumunda, bina sahipleri İMO’ya kayıtlı bir faal inşaat mühendisine ulaşabiliyor.

Sonraki adımda bina ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri inceleyen inşaat mühendisinin binayı gözlemsel olarak inceleyeceği belirtilen açıklamaya göre, bu incelemede şunlara bakılıyor:

“Yapının projeye uygun olarak yapılıp/yapılmadığı. Varsa çatlakların yeri ve durumu. Donatıların korozyon durumları mühendisin kontrolünde yapılıp yapılmadığı. Binada herhangi bir hareket olup olmadığı.”

Açıklamaya göre, incelemeyi yapan inşaat mühendisi taşıyıcı sistemin durumu, çatlakları, korozyon ve oturma gibi durumları göz önünde bulundurduktan sonra ileri düzey inceleme gerekli olup olmadığına karar veriyor.

-İhtiyaç olursa bina performans analizi yapılıyor

İnşaat mühendisi ihtiyaç duyarsa, binaya ileri düzey bir inceleme yapılıyor. Bu durumda KKTC Deprem Yönetmeliği’ne göre, taşıyıcı sistemin malzeme kalitesini incelemek için karot numunesi alınıyor, donatı tespit işlemleri ve detaylı rölöve çalışması yapılıyor, zemin etüt raporu hazırlanıyor.

İnşaat mühendisi tüm bu bilgi ve veriler ışığında analiz yapıyor ve binanın taşıyıcı sisteminin bir deprem esnasında performansını ortaya koyuyor.

Bina performans analiz sonucuna göre binanın güvenli olup olmadığı belirleniyor.

-Bina güvenli değilse güçlendirme veya yeniden yapım seçenekleri değerlendiriliyor

Binanın güvenli olmadığı sonucuna varılırsa, bina güçlendirme veya yeniden yapım seçenekleri mümkün olan en kısa sürede değerlendiriliyor. Güçlendirme yapılacaksa bununla ilgili uygulama projeleri inşaat mühendisi tarafından hazırlanarak vizelendiliyor. İlgili belediyeye ruhsat başvurusunda bulunulup, güçlendirme projesinin doğru uygulanıp uygulanmadığı inşaat mühendisi tarafından kontrol ediliyor. İMO güçlendirme aşamasında kullanılan yapı malzemelerinin mutlaka test edilmesi gerektiğini vurguluyor.