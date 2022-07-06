İnanç, Karaca’yı ziyaret etti

İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyeni ve İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Bülent İnanç, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’yı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Sivil Savunma Afet Ve Acil Durum Müdahale ekibine yönelik düzenlenen Temel Afet Yönetimi, Görev ve Sorumluluklar eğitimi dolayısıyla KKTC’de İnanç, ziyarette deneyimlerini aktardı ve KKTC’de acil durum kriz yönetimi işleyişi ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette İnanç’a, İTÜ-KKTC Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Aslı Çekmiş Kanan, Genel Sekreter Dursun Koç ve ekibi eşlik etti.

KKTC’de geçtiğimiz günlerde yaşanan yangın ve benzeri doğal afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni eden İnanç, acil durum kriz yönetimi konusunda Sivil Savunma Teşkilatı ve paydaşlarına her zaman destek olmaya hazır olduğunu iletti.

30 Haziran tarihinde gerçekleştirilen İTÜ-KKTC Sürekli Eğitim Merkezi’nde tamamlanan Temel Afet Yönetimi, Görev ve Sorumluluklar eğitimine katılım gösteren Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli eğitim sonunda sertifika aldı.