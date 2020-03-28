İnciraltı Restoran kundaklandı...1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da sur içinde faaliyet gösteren İnciraltı Restoran isimli iş yerinde yangın çıktı. Yangının kundaklamadan çıktığından şüphelenen polis bir kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah 05.30 sıralarında muhtemelen kundaklamadan çıkan yangın sonucu işletmenin ofis ve mutfak bölümü tamamen, diğer kısımları ise kısmen yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada meselede zanlı olarak görülen G.A. (E-35) tutuklandı.