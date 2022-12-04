Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Okul Öncesi, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi’ni ve Şehit Tuncer İlkokulu’nu ziyaret ederek projelerini paylaştı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, öğretmenler ve okul müdürleriyle bir araya gelen Sıla Usar İncirli ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, “Aydınlık Lefkoşa’yı aydınlık zihinlerle hayata geçireceğiz” dedi.

Öğretmenler ve müdürlerle projelerini paylaşan Sıla Usar İncirli, öğrencilerle sohbet etme fırsatı da yakaladı.

Lefkoşa’nın içinde bulunduğu durumun, “kimseyi memnun etmediğini” söyleyen İncirli, Lefkoşa’nın gündüz nüfusunun 120 bine kadar çıktığını belirtti.

LTB’nin sadece Lefkoşa’da ikamet edenlere değil, Lefkoşa’ya çalışmaya gelenlere de hizmet ettiğini aktaran İncirli, Lefkoşa’nın alt yapısında eksiklikler bulunduğunu ifade etti.

Yolların iyi durumda olmadığını söyleyen İncirli, “Lefkoşa’nın karanlık bir şehri olması, yeşilden yoksun bir şehir olması bizleri rahatsız ediyor” dedi. “Bu konu benim yetkim dahilinde değildir” cümlesini kesinlikle kullanmayacağını söyleyen İncirli, “Aydınlık Lefkoşa’yı aydınlık zihinlerle hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Lefkoşa’nın iklim krizine karşı “kırılgan durumda olduğunu” belirten İncirli, “Atıl durumda olan birçok yeşil alan var. Lefkoşa mali ve idari açıdan iyi yönetilmiyor. Bundan dolayı Lefkoşa bir başşehir olma iddiasını kaybetmiş durumdadır” dedi.

Belediyede 8 buçuk yıldır aynı yönetimin olduğunu anımsatan Usar İncirli, “10 yıldan eski bir çöküşün bahanesini kabul edemiyoruz. Doğru yönetilmiş olsaydı Lefkoşa, bu kadar karanlık olmazdı. Biz belediyenin mali durumunu da inceledik. Giderek artan bir borç yükü var. Bundan dolayı Lefkoşa, zayıf duruma geliyor. Yıllar önce olan kötü şeylerin arkasına saklanmak doğru değildir. Belediyenin gelirlerini de artıracak işler yapacağız” diye konuştu.