İncirli: “Gençler Lefkoşa’da, daha çok yaşam alanı bulacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adayı Sıla Usar İncirli, okullarda belediyenin birçok ortak projelere imza atabileceğine işaret ederek, “Gençlerin daha çok yaşam alanı bulabilmesi için çalışacaklarını” söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CTP heyeti Lefkoşa Türk Lisesi’ni (LTL) ziyaret etti. Ziyarette, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli ve bazı milletvekilleri de hazır bulundu. LTL Müdürü Niyazi Türkseven ve öğretmenlerle sohbet etme fırsatı yakalayan CTP LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, hedeflerini ve projelerini öğretmenlerle paylaştı. Ziyarette, genelde Lefkoşa, özelde ise okulların sıkıntıları hakkında görüş alışverişinde de bulunuldu.

-“Lefkoşa’da yaşam şu an, arzu ettiğimiz durumda değil"

Öğretmenlerin toplumdaki önemine işaret eden İncirli, ülkenin hem siyasi hem ekonomik hem de sosyal sorunlarını en iyi gören kesimlerin başında öğretmenlerin geldiğini söyledi. Memleketin içinde bulunduğu koşullardan “kimsenin memnun olmadığını” savunan Usar İncirli, “Anayasa ve hukuk tanımayan bir yönetim olduğunu” ileri sürdü. Yerel seçimlere, “çok büyük bir kaosla” girileceği görüşünü paylaşan Usar İncirli, CTP olarak yerel seçimleri çok önemsediklerini ifade etti. “Bu kötü gidişatı geri çevirmek için 25 Aralık’ta yapılacak olan seçimin çok önemli bir fırsat olduğunu” belirten Usar İncirli, “Lefkoşa’da yaşam şu anda arzu ettiğimiz bir durumda değildir” ifadelerini kullandı.

-“Daha iyisinin yapılabileceğini biliyoruz”

Lefkoşa’nın herkesin başşehri olduğuna vurgu yapan Usar İncirli, Lefkoşa’ya gün içinde binlerce kişinin geldiğini, gündüz nüfusuyla gece nüfusunun farklı olduğunu kaydetti. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, uluslararası tanınmışlığı olan çok önemli bir kurumumuz olduğunu anımsatan Usar İncirli, “Lefkoşa her açıdan, Kıbrıslı Türklerin gurur duyması gereken bir şehir olmalıdır” ifadelerini kullandı. Usar İncirli, “Bize göre Lefkoşa’nın şu anki hali yeterli değildir. Daha iyisinin yapılabileceğini biliyoruz. Projelerimizi hazırladık ve hayata geçireceğiz” dedi. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ile ortak projelerin önemine de dikkat çeken Usar İncirli, söz konusu projelerin yaşam bulabilmesi için vizyonun ve bütçe denetiminin önemli olduğunun altını çizdi. Lefkoşa’nın altyapı açısından çok zayıf kalmış bir durumda olduğunu ifade eden Usar İncirli, “Göreve geldiğimizde, bütünlüklü projelerle, projelerin bütçelendirilmesine, güncellenmiş İmar Planı’na uygun şekilde şehrin planlanmasına büyük önem vereceğiz” dedi.

-“Hem çevreyle hem de çevresiyle barışık bir yönetim anlayışı”

Lefkoşa’ya daha fazla kaynağın gelebilmesi için çalışma yapacaklarını söyleyen Usar İncirli, hem çevreyle hem de çevresiyle barışık bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini belirtti. Lefkoşalıların trafikte çok zaman kaybettiğini söyleyen Usar İncirli, Lefkoşa’nın trafiğinin akışkan olmadığını vurguladı. Lefkoşa’da bir yerden, bir yere gitmenin çok zor hale geldiğini yineleyen İncirli, akıllı şehirlerin kendilerine iyi bir örnek teşkil edeceğini belirtti. Akıllı şehrin, teknolojiyle insanı ve yönetimi buluşturmak olduğunu kaydeden Usar İncirli, Lefkoşa’nın, bisikletliler ve yayalar için güvenli olmadığını söyledi. Lefkoşa’daki güvenlik konusunun da “en büyük” sıkıntılardan olduğunu ifade eden Usar İncirli, “Lefkoşa karanlık değil, aydınlık bir şehir olsun diye çalışacağız” dedi.