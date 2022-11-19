İncirli: “Kendi ayakları üzerinde duran bir Lefkoşa yaratacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı olarak açıkladığı Sıla Usar İncirli, seçilmesi halinde “kendi ayakları üzerinde duran bir Lefkoşa yaratacaklarını” kaydetti.
CTP’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Mahalli Barosu’nu ziyaret eden Sıla Usar İncirli’ye, Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı da eşlik etti. Ziyaretler sırasında konuşan Sıla Usar İncirli, “Lefkoşa’nın içindeki bütün geçiş noktalarının kendilerinin meselesi” olduğuna dikkat çekti ve bu konu üzerinde konuşmaya devam edeceklerini kaydetti.
Seçilmesi halinde, belediyenin gelirlerini artıracak politikaları ve projeleri hayata geçireceklerini dile getiren İncirli, “Hizmetleri çeşitlendirerek gelirleri artıracağız ve kendi ayakları üzerinde duran Bir Lefkoşa yaratacağız” dedi.
“Başşehrimizin herkes tarafından beğenilmesini istiyoruz” diye konuşan Usar İncirli, Lefkoşa’nın cazip bir turizm şehri olabileceğini belirtti. Çevreye de çok önem vereceklerini ifade eden Usar İncirli, "Lefkoşa’nın aydınlanma sorunu olduğuna" da dikkat çekti. “Bu konu benim yetkim dahilinde değildir” lafını asla kullanmayacağını kaydeden Usar İncirli, “Lefkoşa’nın içindeki bütün geçiş noktaları benim meselemdir. Evet bunu konuşmaya devam edeceğiz. Belediye olarak Haspolat geçiş noktası için üzerimize düşen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.