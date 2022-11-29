İncirli, Mülteci Hakları Derneği ve Kuir Kıbrıs Derneği ile protokol imzaladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, “Mülteci ve Sığınmacı Dostu Belediyecilik Protokolü’nü” ve “LGBT+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü” imzaladı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Mülteci Hakları Derneği’ni ve Kuir Kıbrıs Derneği’ni ziyaret ederek protokollere imza koyan İncirli, söz konusu derneklerin yürüttüğü çalışmaların önemine işaret etti.

Protokolleri imzalamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren İncirli, dernekleri başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. İncirli ayrıca, derneklerin yaptığı işlerin süreklilik gerektirdiğini ve dayanışma içerisinde çalışmaktan mutluluk duyacaklarını vurguladı.

- “Belediyede yoksullukla mücadele birimi kuracağız”

İncirli, göreve geldikten sonra belediyede yoksullukla mücadele birimi kuracaklarını söyledi; bu birimin sadece ülke yurttaşlarına değil, aynı zamanda kırılgan gruplara ve mültecilere de yardımcı olacağını ifade etti. Mülteci Hakları Derneği’nin faaliyetlerini çok yakından takip ettiğini ifade eden İncirli, göreve geldikten sonra dernekle yakın iş birliği içerisinde olacaklarını söyledi. Lefkoşa’nın yeşil alandan mahrum bir şehir olduğunu kaydeden Sıla Usar İncirli, “Nefes Alan Lefkoşa” projesi geliştirdiklerini ve iklim krizi konusunu çok önemsediklerini belirtti. İncirli, Dünya Sağlık Örgütü’nün kişi başına en az 9 metrekare yeşil alan olması gerektiğini açıkladığını ancak Lefkoşa’da bu alanın 3 metrekarenin de altında olduğunu vurguladı.

- “Ortak hassasiyetlerimiz için iş birliği yapacağız”

Kuir Kıbrıs Derneği yetkilileriyle görüşen İncirli, ortak hassasiyetler için iş birliği yapılacağını açıkladı. Temel hak ve özgürlüklerin kaybedilmemesi açısından 25 Aralık seçimlerinin çok önemli olduğuna dikkat çeken İncirli, CTP’nin LGBT+ bireylerin haklarına yönelik çıkardığı yasal düzenlemeleri anımsattı. Devlet kurumlarında LGBT+ bireylere karşı tutum ve zihniyetin değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen İncirli, bu konuda eğitimler verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ülke yönetiminin demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü zihniyete devredilmesinin zamanının geldiğini dile getiren İncirli, ülkeyi bugün idare edenlerin Kıbrıs sorunundaki tutumları nedeniyle Kıbrıslı Türklerin uluslararası toplum ve AB ile arasının açılmasına yol açtığını öne sürdü.