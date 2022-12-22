İncirli: "Okullara yapılması gereken tüm yatırımlar yapılacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, LTB’nin yasalara göre emlak vergilerinden elde ettiği gelirin yüzde 15’ini okullara yatırım olarak yapması gerektiğini ancak bu yatırımların büyük kısmının yapılmadığını söyledi ve kendi yönetimlerindeki belediyenin bu katkı paylarını okullara sağlayacağını vurguladı. CTP LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, CTP’nin hükümette olduğu dönemde bir yasa çıkarıldığını ve bu yasaya göre yerel yönetimlerin elde ettikleri emlak vergilerinin yüzde 15’ini okullara yatırım olarak yapması gerektiğini hatırlattı. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 10 milyon TL’ye yakın emlak vergisi olduğunu belirtirken, yasaya göre bu rakamdan 1 buçuk milyon TL’sinin okullara yatırım olarak yapılması gerektiğini ancak sadece 50 bin TL’nin yapıldığını açıkladı. Sıla Usar İncirli sırasıyla Levent İlkokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Atatürk Meslek Lisesi ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyaretlerinde Sıla Usar İncirli’ye CTP LTB meclis üyesi adayları da eşlik etti.
“BU TERCİH DEĞİL, YASAL BİR ZORUNLULUK…”
“LEFKOŞA VASAT BİR DURUMDA”
Lefkoşa’ya bakıldığı zaman durumun hiç de iç açıcı olmadığını aktaran Dr. Sıla Usar İncirli, şehrin karanlık olduğunu, trafiğin de keşmekeş halde olduğunu söyledi. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın şu an vasat bir durumda olduğunun altını çizdi. Yıllardır enkaz edebiyatının arkasına saklanıldığını, enkazın kaldırılması için de yapılması gerekenlerin yapılmadığına işaret eden Sıla Usar İncirli, “LTB şu an finans konusunda yeterli değil. Lefkoşa’nın vasat hallerinden birisinin sebebi de budur. Biz belediyenin gelirlerine sahip çıkacağız ve o gelirlerle Lefkoşalıya hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.