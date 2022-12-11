İncirli: “Şehri ilgilendiren her sorunu çözeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, belediye olarak liderlik yapıp şehri ilgilendiren her sorunu çözeceklerinin altını çizdi. Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği’ni (GİAD) ve Özgür İş İnsanları Derneği’ni ziyaret eden Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’yı içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtaracaklarına dikkat çekti. Sıla Usar İncirli ziyaretler sırasında ayrıca, Lefkoşa ile ilgili projeleri dernek yetkilileriyle paylaşma fırsatı da yakaladı.

USAR İNCİRLİ: LEFKOŞA’YI İÇİNDE BULUNDUĞU SIKINTILARDAN KURTARACAĞIZ

Sıla Usar İncirli ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, Lefkoşa’nın başşehir olma iddiasını kaybetmiş durumda olduğuna dikkat çekti. İnsanların yaşamak için başka yerlere kaydığının altını çizen Usar İncirli, marka caddelerde bir kaldırım projesinin bile yapılamadığını belirtti. İş yerlerinin sürekli olarak açılıp kapandığına dikkat çeken Usar İncirli, insan trafiğinin olmadığı yerde, ekonominin de olamayacağını kaydetti. “Lefkoşa’yı içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtaracağız” diyen Usar İncirli, yerel yönetimlerin görevinin sadece çöp toplama ve personel ödeme olmadığını vurguladı.

“BELEDİYE OLARAK LİDERLİK YAPACAĞIZ”

Lefkoşa’da hem idari hem de mali açıdan yönetim zafiyeti olduğunu kaydeden Usar İncirli, “Bir şehir ekonomik ve sosyal açıdan güçlü değilse, oradaki işletmelerin kazançları da yeterli olmaz. Belediyelerin, işletmeler için yapması gereken şeyler vardır. İşletmelerin insan trafiğine ihtiyacı vardır. İnsanların yürüyerek gelebileceği kaldırımlara, araçlarını park etmeye park yerine ihtiyaç vardır. Belediye aslında işletmelerin ortağıdır. Belediye ne kadar iyi çalışırsa, işletmeler de o kadar iyi çalışır” dedi. Tüm sorunların ortadan kalkması için çalışacaklarını söyleyen Usar İncirli, “Biz bu şehri ilgilendiren her sorunu çözeceğiz. Belediye olarak liderlik yapacağız” dedi.

İNCE: PROJELERE ODAKLANDIK

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) Başkanı Muhit İnce, 30 yıldan beridir dernek olarak bir vizyon üstlendiklerini belirtti. Ziyaretlerinden dolayı Sıla Usar İncirli ve ekibine teşekkür eden İnce, başarılar diledi. Ekonomik konularda eleştirirken her zaman öneri de yaptıklarını belirten İnce, geçtiğimiz sürede projelere odaklandıklarını kaydetti. “Sürekli olarak ziyaretlerden öte bu ülkeye bir şeyler katmak istedik” diyen İnce, yaptıkları başarılı işlerden de söz etti. İnce, dernek olarak çocuklara dokunduklarını söyledi ve bunun çok önemli olduğuna işaret etti.

AVCI: YILLARDIR SOKAK LAMBALARI YOK

Özgür İş İnsanları Derneği Başkanı Mevlüt Avcı, ziyaretlerinden dolayı Sıla Usar İncirli ve ekibine teşekkür ederek sözlerine başladı. Dernek olarak yaptıkları işlerden söz eden Avcı, Sıla Usar İncirli’ye başarılar diledi. Lefkoşa’da yıllardır sokak lambalarının olmadığına dikkat çeken Avcı, yolların durumunu da hatırlattı. Avcı, Lefkoşa’da birçok sorunun olduğunu dile getirdi.