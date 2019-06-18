İncirli: "Verilen bu emek heba edilirse başlanan noktaya dönülmüş olunacak"

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli “Yataklı Tedavi Kurumları’nın Önemli İhtiyacı, Hasta Bakımı” konusunda Mecliste güncel konuşma yaptı.

Ülkede yataklı tedavi kurumları altında çalışan hastanelere işaret eden İncirli, yaklaşık 1500 yataklı hizmet alan hasta bulunduğunu kaydetti.

İncirli bunlar yanında engelli ve yaşlı yurttaşlar da bulunduğunun ancak bunu başka bir konuşmada ele alacağını söyledi.

Yatan hastaların refakatçiye ihtiyaç duyduğunu dile getiren İncirli, hastaların ve hasta yakınlarının Türkçe bile bilmeyebilen, bazen ciddi rakamlar isteyen ve işini doğru yapıp yapmadığı bilinmeyen kişilere mahkum kaldığını söyledi.

İncirli dörtlü koalisyon döneminde bu konuda adımlar atıldığını dile getirdi.

Yerli istihdamı destekleme tüzüğüne işaret eden İncirli, bu tüzüğün amacının bugün başka konuşmalarda da ele alınan istihdam destekli refakatçi projesiyle uyumlu olduğunu anlattı.

Bakan Sucuoğlu’nun dediği gibi başlanan noktaya dönülmediğini savunan İncirli, refakatçi eğitimleri için gerekli altyapının hazırlanmış durumda olduğunu, gerekli ekipmanın alındığını ve bunların kullanılmaya devam edilebileceğini anlattı.

Bunun önemli bir proje olduğunu kaydeden İncirli, bugüne kadarki eğitimlerde 80 kişinin eğitildiğine işaret etti.

Kıbrıs Türk halkının kendi hastasına kendi yakınlarına bakmak istediğini ama hem günün koşulları gereği bunun mümkün olmadığını hem de devletin bu kişilere bakma yükümlülüğü olduğunu söyledi.

İncirli ancak verilen bu emek heba edilirse başlanan noktaya dönülmüş olacağını vurguladı.

Arıklı’nın Yenidüzen gazetesi ile ilgili sözlerine de değinen İncirli, yerel gazetelere destek sağlanmasının önemine işaret ederek, yerel gazetelerin yurt dışından gelen gazetelerle rekabet etmekte ciddi zorluklar yaşadığını, ciddi ekonomik darboğaz yaşadığını, gazetecilerin işsiz kaldığını kaydetti.

“Biz ülkemizde gazetecilerin işsiz kalmasını istemiyoruz, yerel gazetelerin kan kaybetmesini istemiyoruz” diyen İncirli Yenidüzen gazetesinin gerekli şartları yerine getirdiği için diğer gazeteler gibi destek aldığını dile getirdi.

İncirli Yenidüzen’i okuyan her okurun Yenidüzen’in bir parti gazetesi olmadığını çok iyi bildiğini de vurguladı.