İngiliz Yüksek Komiseri'nden Barolar Birliği'ne ziyaret

İngiltere’nin Kıbrıs Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı’yı ziyaret etti.

Birlikten verilen bilgiye göre, ziyaret sırasında, kısa süre önce Kıbrıs Türk Barolar Birliği nezdinde İngiliz Yargıç Anthony Bate, Kerim Fuad QC ve Pavlos Panayi QC katılımları ile Kıbrıslı Türk avukatlara sağlanan eğitim programında Baronun göstermiş olduğu işbirliği nedeni ile Yüksek Komiser Lillie, Esendağlı’ya teşekkürlerini iletti; mesleki eğitim ve seminerlere her zaman katkı koymaya hazır olduklarını bildirdi.