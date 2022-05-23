İngilizce kursuna katılan kursiyerler sertifikalarını aldı

Girne Belediyesi ve Uluslararası Final Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen yetişkinlere yönelik İngilizce kursu programının üçüncü ayağı Uluslararası Final Üniversitesi’nde yapılan sertifika töreniyle tamamlandı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat-27 Nisan 2022 tarihleri arasında eğitim alan 120’den fazla kursiyer sertifikalarını aldı.

Sertifika törenine, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, kurs eğitmenleri, kursiyerler ve yakınları katıldı.

-Güngördü

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuşmasında, yetişkinlere yönelik İngilizce kurslarının üçüncü ayağının tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehir halkının da bu kurslara ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Üniversitelerin öncelikli görevinin bilim üretmek ve öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vererek, yetiştirmek olduğuna işaret eden Güngördü, bir diğer önemli görevin ise şehir halkıyla bütünleşmek ve yerel yönetimlerle iş birliği yaparak, bölgede yaşayan insanlara en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu söyledi.

-“Kurslar devam edecek”

Güngördü, Uluslararası Final Üniversitesi ile imzaladıkları protokol çerçevesinde kursların devam edeceğini kaydetti. İş birliği nedeniyle üniversitenin mütevelli heyeti başkanı, mütevelli heyeti ve rektörüne teşekkür eden Nidai Güngödürdü, kursiyerlere de programa katıldıkları için teşekkürlerini sundu.

Girne Belediye Başkanı Güngördü, belediyenin Sosyal Yaşam Merkezi ile Final Üniversitesi’nin Sürekli Eğitim Merkezi’nin iş birliği ve Girne Belediye Meclis üyelerinin desteğinden duyduğu memnuniyeti de belirtti.