İngiltere'de tek festival yapılacak

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, Haziran ayında iki ayrı Kıbrıs Türk Kültür Festivali yapacak olan kuruluşların tekrardan görüşerek 30 Haziran’da tek festival yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Konsey, 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin “Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield EN1 3PL” adresinde yer alacağını belirtti.

Konsey, yazılı açıklamasında, Başbakanı Tufan Erhürman’ın tek festivalden yana olduklarını ve toplumun da bunu istediğini söylemesi ve ricası üzerine, kuruluşların bir araya gelerek konuyu değerlendirdiğini kaydetti.

Konseyin misyonu ve amacının toplumu bir araya getirmek ve kültürel değerleri yeni nesillere aktarmak olduğu kaydedilen açıklamada, toplumsal bir sorumluluk gereği herkesin üstüne düsen görevi yerine getirmek zorunda olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Başbakanlık, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Mühendisler Birliği, Müteahhitler Birliği ve Mimar Odaları Birliği’nin de festivale destek vereceği ifade edilen açıklamada, festivale İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, İngiltere Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi ve Türk Toplumu Futbol Federasyonu olmak üzere dört kuruluş tarafından öncülük yapılacağı da yer aldı.