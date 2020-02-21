 İngiltere'de yaşayan Türk gençlerden ziyaretler

İngiltere'de yaşayan Türk gençler, Gençlik Programı kapsamında geldikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'u ziyaret etti.

İngiltere'de yaşayan Türk gençler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KİSBU) ortaklığıyla düzenlenen Gençlik Kampları kapsamında KKTC'de ziyaretlerde bulundu.

Gençler, "Vatanınla Tanış" sloganıyla düzenlenen kamp programı kapsamında, ilk olarak Büyükelçi Başçeri tarafından Lefkoşa Büyükelçiliğinde kabul edildi.

Başçeri, gençlerle eğitim durumları ve İngiltere'deki yaşantılarıyla ilgili konularda sohbet ederek, onların KKTC'ye dair izlenimlerini aldı.

Kıbrıs Türkü’nün Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Anadolu insanından farklı görmediklerinin altını çizen Başçeri, "Yaşadığınız ülkedeki eğitim olanaklarından iyi yararlanarak, hem kendi geleceğiniz adına hem de mensup olduğunuz yüce Türk milletinin geleceği adına olumlu işler yapacağınızdan eminim. Vatanınızı tanımak için bu projenin öncüleri olmanız da bu düşüncemi güçlendiriyor." dedi.

İngiltere'de yaşayan Türk gençler, daha sonra Bakan Özersay tarafından kabul edildi. Özersay, bu tarz projelerin çok önemli olduğuna dikkati çekerek gençlere başarılar diledi.

Son olarak Bakan Taçoy, gençlerle bir araya geldi.