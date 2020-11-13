İngiltere Dışişleri Bakanı Raab Cumhurbaşkanı Tatar’ı kutladı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı arayarak seçim zaferinden dolayı kutladı. Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta uzun yıllardır süren ve başarısız olan federasyon görüşmelerinin sona erdiğini söyleyerek, Kıbrıs’ta çözüme yönelik kalıpların dışında yeni bir sayfa açılması gerektiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Raab’a seçimlerde Kıbrıs Türk halkının kendisini iki egemen devlet zemininde Rum tarafı ile iş birliği öngören bir uzlaşı için yetkilendirdiğini belirterek, kendisinin de bu irade doğrultusunda hareket edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Kıbrıs Türkleri’ne uygulanan çağdışı ve haksız izolasyonların kaldırılması gerektiğine işaret ettiği görüşmede, özellikle direkt uçuş ve spor alanlarında uygulanan kısıtlamaların temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı olduğunu dile getirdi. Dışişleri Bakanı’nın Maraş konusuna da değinmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının ilgili BM kararları ve uluslararası hukuka uygun olduğunu anlatarak, taşınmazların mal sahiplerine iadesini öngördüklerini söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı ise, İngiltere’nin Kıbrıs’taki BM sürecine yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 10:34