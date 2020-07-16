İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Tuncalı’yı ziyaret etti

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Ertuğrul Mehmet ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Temsilcilikten yapılan açıklamaya göre, 1 Mart tarihinde genel kurul yapan konseyin başkan ve yönetim kurulu üyeleri pandemi dolayısıyla daha önce yapamadıkları ziyareti bugün gerçekleştirdi.

Ertuğrul Mehmet, ziyaret amaçlarının; yeni yönetim olarak şu ana kadar yaptıkları ve yapacakları çalışmaları, Tuncalı ile paylaşmak ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı tebrik etmek olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Tuncalı da, konseyin İngiltere Kıbrıs Türk toplumu için önemine vurgu yaptı.

Toplumda farklı kurumlarda çalışmış başkan Ertuğrul Mehmet yanında yeni yönetimin genç ve aktif üyelerden oluşmasının konseye enerji getirdiğini söyleyen Tuncalı, son 4 aylık zorlu Covid-19 sürecinde temsilcilikle birlikte yaptıkları birçok çalışmada bunu gözlemlediklerini ifade etti.

Tuncalı, önümüzdeki günlerde Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayacak olmanın mutluluğu ve gururu ile yakın bir işbirliği içerisinde ülke ve toplum için gayret ve çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.