İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nden Büyükelçiye veda yemeği

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, 3 dönem KKTC Londra Temsilcisi olarak görev yapan Büyükelçi Oya Tuncalı onuruna veda yemeği düzenledi. Tuncalı, 37 yıllık diplomat kariyerinde üs üste 3 kez aynı göreve seçilerek bir ilke imza atmıştı.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Genel Başkanı Ayşe Osman, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı onuruna veda yemeği verdi.

Londra’nın Bethnal Green bölgesindeki Ciao Bella restaurantta düzenlenen veda yemeğine korona kurallarınca 25 kişi katıldı.

Yemeğe, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ve eşi İhsan Tuncalı’nın yanı sıra İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Genel Başkanı Ayşe Osman, As Başkan Kenan Nafi eşi Özlem Nafi’nin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi Gönül Daniels, annesi Ayten Daniels, Arif Kokköz, Britanya Kıbrıs Türkler Derneği Başkanı Ersu Ekrem, konseyin geçmiş başkanı ve Britanya Kıbrıs Türkler Derneği As Başkanı Çetin Ramadan, konseyin geçmiş başkanlarından Leyla Kemal ve eşi Mehmet Kemal, Konsey Festival Komite Üyesi Işık Vedat ile eşi Nadiye Vedat, Rauf Raif Denktaş Türk Okulu Başkanı Erden Hasip Teoman ve yönetim kurulundan Zeynep, Gönül, Nilgün, Merye, Rauf Raif Dentas Okulu geçmiş başkanı Rifat Rifatoğlu ile eşi Cemaliye Rifatoğlu, geçmiş konsey üyesi Tülin Çeliker ile eşi Ali Çeliker. Global Euro Genç Tv İngiltere Temsilcisi Gazeteci Hülya Özkoyuncu katılım gösterenler arasındaydı.

AYŞE OSMAN, ’‘BÜYÜKELÇİ TUNCALI’YI ÖZLEYECEĞİZ’’

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin düzenlemiş olduğu yemekte Genel Başkan Ayşe Osman bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Osman, Büyükelçi Tuncalı‘nın 2010, 2012, 2016 yıllarında görev yaptığını ve adadan ayrılıp, 2 yıl sonra yeniden Londra Temsilciliği göreviyle Birleşik Krallık’a atandığını bu süre içinde ülkede yaşayan Kıbrıslı Türkler ile yakın ilişki kurduğunu, çözüm odaklı yaklaşımlar sergilediğini söyledi.

Tuncalı’nın Türk okulları, Türk Sivil Toplum kuruluşları ve topluma hizmet veren tüm kurumlar ve gazetecilerle yapmış olduğu verimli işbirliklerinden de bahseden Başkan Osman, Tuncalı’ya etkili ve verimli çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Osman, şöyle konuştu:

‘’Kıbrıs Türk Halkını yakından tanıyan topluma verdiği sıcak samimi yaklaşımları ile hepimizin gönlünde taht kuran bir arkadaş bir diplomat özelliğini taşımasından dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgimizi hep birlikte götürecektir. Büyükelçi Tuncalı’ya Kuzey Kıbrıs yaşamında sağlık ve afiyet dileyerek Sayın Büyükelçimizi çok özleyeceğiz’’

SİZLERİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM

Büyükelçi Tuncalı’da bir konuşma gerçekleştirerek mesleki kariyeri görev süresine dair gözlemlerini paylaştı ve geleceğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tuncalı, onuruna verilen veda yemeğinde: diplomatik görevlerin hayalinin çocukluk döneminde başladığını, KKTC Dış işlerinde 37 yıllık görev alan tek kişi olduğunu belirtti.

İLK KADIN BAŞKONSOLOS

Ayrıca diplomasi alanında KKTC’nin ‘ilk kadın başkonsolosu’ olduğunu vurgulayan Tuncalı, şöyle ifade etti:

‘‘Meslek kariyerinde en uzun kamu hizmeti yapan kişiyim. Konsey yönetiminin düzenlediği bu etkinlik İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyine çok teşekkür ederim. Katılan her guruba ve her sahsa bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi toplumumuzun bir markasıdır. Toplumumuzun bir çatı kuruluşudur. Konseyimizle uzun yıllar işbirliği içinde ivedilikle çalışmalar gerçekleştirdik. Konseyimizin daha etkin ve verimli bir platforma dönüşmesi bizlerin en büyük arzusudur. Geçmişte gerçekleştirdiği başarıları geleceğe de taşıyacağından eminiz. Temmuz ayı içinde buradaki görevim bitiyor. Burada 3 dönem çalıştım. Bu görev benim için her daim onur kaynağı olmuştur. Londra temsilciliği devletimizin en zor misyonlardan birisidir. Konseyin değerli gönülden çalışan üyeleriyle çalışmaktan gurur duydum. Ve her daim destek gördüm. Sizleri hiç unutmayacağım. Yaş haddi nedeniyle Adaya döndüğümde emekliye ayrılmayı istiyorum. Eşim ihsan beyle birlikte ya Kıbrıs adasında ya da İngiltere adasında sizlerle tekrardan buluşmak üzere emeği geçenleri kutlar teşekkürlerimi iletirim.’’

Duygulu anların yaşandığı veda yemeği sonrasında Konsey Başkanı Ayşe Osman Büyükelçi Oya Tuncalı’ya bir plaket taktim etti.

Konsey Yönetim Kurulu Dernek Üyeleriyle gurup fotoğrafı çekildi.

(HÜLYA ÖZKOYUNCU - LONDRA)





Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2021, 11:13