İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nden Türkiye Londra Büyükelçiliği’ne şükran ziyareti

Türkiye Londra Büyü­kelçilik Müsteşarı Güneş Yeşildağ İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi temsilcilerini 20 Temmuz Ba­rış ve Özgürlük Bayramı’nın 47. yılı vesilesiyle kabul etti. Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’ne yapılan ziyarette günün önemi ve anlamına dair konuşmalar gerçekleştirildi.

Büyükelçilik binasında düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin Londra Büyükelçi Müsteşarı Güneş Yeşildağ ve Eşi Sezin Yeşildağ İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri konsey başkanı ve üyelerini karşıladı. Konsey üyeleri salonda yerlerini alarak, Başkan Ayşe Osman Türkiye ve Türk aske­rine teşekkürlerini sundu, kırmızı ve beyaz renklerden oluşan bir demet gül takdim etti.

Ziyarete Konsey başkanı Ayşe Osman ile birlikte Kovid-19 kısıtlamalı olarak:

Konsey'den Asbaşkan Kenan Nafi, Mem Tekarı, İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği genel sekreter Seyyare Beyzade, İngiltere Yurtdışı Türkler Komite başkanı Leyla Kemal KKTC Baş Konsolos, Buket Kop katıldı.

Ziyarette Konsey Başkanı Ayşe Osman bir konuşma yaptı. Osman, yaptığı konuşmada,

“15 Temmuz 1974’de yapılan Rum Yu­nan darbesine karşı Türkiye Cum­huriyeti Devleti’nin uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kul­lanarak 20 Temmuz 1974’de gerçek­leştirdiği Barış Harakatı ile Kıbrıs müdahalesi zaferle taçlandı. Kıbrıslı Türkler özgürlüklerine kavuştu.”

“Ne mutlu ki bugünden sonra vatandaşlarımız, özgür bağımsız ve güvende, Anavatan Türkiye ile birlikte, geleceğe umutla, emin adımlarla ileriye doğru gitmeye devam etmektedir.”

“Kıbrıs Türkü’nün yıllarca verdiği varoluş mücadelesinde çok acılar yaşandı. Birçok mücahit ve Anavatanımızın müdahalesi sırasında birçok askerimiz şehit olmuştur.” “Hayatını kaybeden Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi de şükran ve saygı ile yad eder, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerimizi iletiriz.”

“20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızın 47.yıl dönümü kutlu olsun.”

“Bugün bizleri kabul ettiğiniz için Londra’da yaşamlarını sürdüren derneklerimiz, okullarımız ve vatandaşlarımızı temsilen, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçi Müsteşarına ve Diplomatlarımıza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şükran borcumuz adına teşekkür ederiz.”

“Ayrıca bu vesile ile Kurban Bayramınızı en iyi dileklerimizle kutlarız.” İfadelerine yer verdi.

Konsey başkanı Osman’ın ardından Büyükelçilik Müsteşarı Yeşildağ’da bir konuşma yaptı:

Konuşmalarında Yeşildağ:

“Kıbrıslı Türkler, adada iki hal­kın siyasi eşitliğine dayalı ve Tür­kiye Cumhuriyeti’nin fiili ve etkin garantisi altında kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla gerekli gayreti göstermektedir. Ancak Müzakereler döneminde ve GKRY’nin son somut açıklamalarında ‘siyasi eşitlik’ konu­sunda aynı anlayışı görmemekteyiz ve bu durum ortak vizyon eksikli­ğini yine gözler önüne sermektedir. Doğu Akdeniz’de barışın, güvenliğin ve istikrarın geleceği açısından ada­da çözüme ulaşılması gerekmek­tedir.”

“20 Temmuz Barış Harekatı’ndan bugüne kadar geçen 47 yılda Kıbrıs Türk Halkı, Türkiye’nin desteği ve işbirliği ile her türlü haksız baskı ve izolasyona rağmen imkanları zorla­yarak büyük gelişmeler sağlamıştır.”

“20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nı gerçekleştiren Kahraman Türk Si­lahlı Kuvvetleri’ni, harekatın ger­çekleştiği tarihe kadar tüm gücüyle yok olmaya direnen Mücahit Halkı­mızı, Barış Harekatı’nda savaşan gazilerimizi saygıyla selamlıyor, özgürlüğümüz uğruna canlarını feda eden şehitle­rimizi rahmetle anıyoruz. Barış ve Özgürlük Bayramımızı kutlamanın haklı gururu ile hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.” İfadelerine yer verdi.

( Londra/ Hülya ÖZKOYUNCU )