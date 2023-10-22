İngiltere’de tanıtım etkinliği düzenlendi… Ataoğlu: “Etkin bir tanıtım gerçekleştirdik”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, ülkenin turizm sektörü ile birlikte yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında, İngiltere’de düzenlenen “Westfield AVM 2023”te tanıtım etkinliği gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, pandemi sonrasında İngiltere pazarında arzu edilen turist sayılarına ulaşabilmek, bu pazarda Kuzey Kıbrıs ismini ön plana çıkarmak ve pazardaki payı daha da artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, 3 gün etkin bir şekilde devam etti.

Londra’nın en büyük AVM’lerinden olan Westfield'de gerçekleşen etkinliğe, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı. Ataoğlu’na, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin eşlik etti.

Etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da katılarak, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile istişarelerde bulundu.

Yılda 50 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Westfield Stratford City Alışveriş Merkezi, bünyesinde 250’den fazla dünya markasının mağazaları, 65 restoran, birçok eğlence yeri ve otelleri barındırıyor.

Her ziyaretçilerin ortalama 105 dakika zaman harcadığı Londra’nın en yoğun birinci alışveriş merkezi olan Westfield’de, 60 metrekarelik KKTC standında 3 gün boyunca etkin tanıtım faaliyeti yürütüldü.

Londra’da Kuzey Kıbrıs adına ilk kez düzenlenen en üst seviyedeki bu etkinlikle İngiltere’den gelen turist sayısındaki düşüşün yükseliş trendine çevrilebileceği hedeflenirken, tanıtım etkinliği çerçevesinde Kuzey Kıbrıs’ın doğal ve kültürel değerlerini en iyi şekilde yansıtacak el sanatları ile görsel ve basılı tanıtım araçları yanı sıra, yerel tatların sunulduğu bir etkinlik gerçekleştirildi.

Ataoğlu: “Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere’deki bilinilirliğini daha da artıracağız”

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yaptığı açıklamada, İngiltere pazarında Kuzey Kıbrıs destinasyonunun ön plana çıkması için farklı tanıtımlar yaptıklarını ifade ederek, İngiltere pazarının önemine değindi.

Westfield’in müşteri profili ve bu profilin alım gücü göz önünde bulundurulduğunda kitle veya özel ilgi turizmine meyilli bir profil gözlemlendiğine değinen Ataoğlu, tanıtımın bire bir yapıldığını, ileriki yıllarda bu tanıtımların daha da geliştirileceğini vurguladı.

Ataoğlu, Westfield Alışveriş Merkezi’nin tüm led ekranlarında Kuzey Kıbrıs tanıtımlarının 3 gün boyunca sürdüğünü de dile getirerek, 3 günde 100 bin kişiyi ağırlayan AVM’nin etkili bir araç olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Kuzey Kıbrıs tanıtım filminin İngiliz televizyonları ve haber sitelerinde gösteriminin yapıldığına da değinen Ataoğlu, bu adımların meyvesini bu yıl görmeyi beklediklerini söyledi.

İngiltere pazarı için yeni reklam ve tanıtım faaliyetleri de hazırladıklarını anlatan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere’deki bilinilirliğini daha da artıracaklarını ifade etti.