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İngiltere’den 164 yolcu bu akşam KKTC'ye geliyor

İngiltere’den 164 yolcu bu akşam KKTC'ye geliyor
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İngiltere’den 164 KKTC vatandaşı ve bir cenazenin bu gece uçakla KKTC’ye getirileceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İngiltere’de bulunan KKTC vatandaşlarını ülkeye getirecek olan tahliye uçuşunda 164 yolcu bir de cenaze bulunacaktır. Uçağın bu gece saat 21.15’te Ercan Havalimanı’na varması beklenmektedir” denildi.

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