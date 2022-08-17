İnner Weel Kulübü’nden KHYD’ye bağış

Lefkoşa Yenikent İnner Weel Kulübü, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) 2 bin TL bağışta bulundu.

KHYD’den yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Dönem Başkanı Zehra Günkut; başkanlığını yaptığı dönemin son aktivitesinde Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni ziyaret ederek 2 bin TL bağışta bulundu.

Bağış, KHYD Yönetim Kurulu üyesi Ziynet Selçuk tarafından teslim alındı. Ziynet Selçuk; 2021-2022 Dönem Başkanı Zehra Günkut’u, derneğe karşı gösterdiği duyarlılıktan ötürü kutlayarak, kendisine ve tüm Lefkoşa Yenikent İnner Weel Kulübü üyelerine sağlık bereketinde bir hayat diledi.