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İnönü kavşağında kaza

İnönü kavşağında kaza

Bugün saat 11.55 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolu İnönü kavşağında Mustafa Tekman (E-67) yönetimindeki NL 992 plakalı araç ile İnönü kavşağından dikkatsiz bir şekilde anayol üzerinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden giriş yapması sonucu o esnada Lefkoşa istikametine doğru seyretmekte olan Hakan Yozcu (E-55) yönetimindeki HG 559 plakalı aracın sağ yan kısmına aracının ön kısmı ile çarptı.

 Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza sonucu yaralanan Hakan Yozcu’nun tedavisi Gazimağusa Devlet Hastanesinde devam ediyor.

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