İnönü Şehitleri anılacak

İnönü Şehitleri, 12 Temmuz’da İnönü Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, tören, 12 Temmuz Cuma günü saat 19.00’da çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek.

İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü’nün konuşma yapacağı törende, şiir okunacak. Din görevlisi şehitler için dua okuyacak.