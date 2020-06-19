"İnşaat atıklarının geri dönüşümü ile ilgili çabaları bürokrasiye takıldı"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, inşaat atıklarının geri dönüşümü ile ilgili çabalarının bürokrasiye takıldığını savundu.

Birlik Yaptığı açıklamada, en ciddi çevre sorunlarından sayılan inşaat atıklarının geri dönüşümü için dört yıldır yürüttükleri çalışmaların, “ülkenin diğer bir en ciddi sorunlarından olan” bürokrasinin kurbanı olduğunu belirtti.

Birlik şöyle devam etti;

“Dört yıldır tüm çabalarımıza rağmen inşaat atıklarının geri dönüşümü projemizi neticelendirememizin sebebi ne yazıktır ki ülkedeki bürokratik engellerdir.

26 Aralık 2016 tarihinde, dönemin Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile imzaladığımız ‘Kazı, Yıkım ve İnşaatlardan Çıkan Katı Atıkların Yönetimine İlişkin İşbirliği Protokolü’ne göre, Lefkoşa Haspolat bölgesinde belirlenen bir arazinin Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Projesi için birliğimize tahsis edilmesi gerekmekteydi.

Protokolü takiben bizler projeyi hazırladık ancak yıllardır başlamak için bekliyoruz.

Ne yazık ki, karşımıza çıkan bürokratik engeller Devletin kurumlarının sorumluluğu birbirine atması ile aşılamamaktadır.”