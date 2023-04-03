Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası ile Girne Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, bilimsel, toplumsal, kültürel, akademik, mesleki ve eğitim alanlarında iş birliklerini geliştirmeyi hedefleyen protokol, "üyeler ve/veya çalışanların toplum yararına ortak projeler geliştirmelerini, iş birliği konularında toplantı ve organizasyonlar düzenlemelerini ve benzeri konularda karşılıklı iş birliği içerisinde çalışmalarını teşvik amacıyla" imzalandı.

Protokol kapsamında atılacak ilk adımın, hızlı deprem tarama yöntemiyle binaların değerlendirmeye alınması olduğu açıklandı.

-Şenkul

Türkiye’de yaşanan ve ülkede de etkisi hissedilen deprem felaketinin bir vesile olduğunu ifade eden Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne özelde olmak üzere tüm ülke genelinde yeni bir yapılandırma sürecine gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu anlamda Girne’de tespit çalışmalarının başlatıldığını sözlerine ekleyen Şenkul, asıl hedefin bundan sonra yapılacak olan binaların doğru şekilde ele alınması olduğuna değindi. Bugün Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası ile imzalanan bu protokolün amacının da bu hedefe dayandığını dile getiren Şenkul, bu nedenle Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası’na teşekkür etti. Şenkul, sözlerine bu ve buna benzer her türlü işbirliğine açık olduklarını belirterek devam etti.

-Yağcıoğlu

Başbakanlık Deprem Komitesi altında kendilerine bir görev verildiğini hatırlatan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu da, bu görev bağlamında ülkedeki başta kamu binaları olmak üzere birçok binayı gözlemlemek adına, görevi üstlendiklerini ve güncel metotlar ile bu görevi sürdürdüklerini belirtti.

Yine çalışmalar kapsamında yaklaşık 200 üye ile birlikte hızlı bir çalışma sergilediklerini hatırlatan Yağcıoğlu, tüm okulların taranarak gerekli risk çalışmasını tamamladıklarını açıkladı. Şimdi bu protokolle aynı çalışmaların Girne Belediyesi ile işbirliği kapsamına alındığına dikkat çeken Yağcıoğlu, yine bölgede hızlı bir çalışma ile gerekli sonuçların alınacağını vurguladı. Yağcıoğlu, odanın tüm imkanları ile birlikte seferber olduğunu sözlerine ekledi.