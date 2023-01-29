İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) salı günü düzenlenecek eyleme katılım çağrısı yaptı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) 31 Ocak Salı günü saat 10.00’da birlik merkezinden başlayarak Cumhuriyet Meclisi’ne yapacağı yürüyüşe katılım çağrısı yaptı.

Oda Başkanı Yağcıoğlu, KTMMOB üyelerini, kurum, kuruluş, meslek örgütü ve toplumsal yok oluş kaygısı olan herkesi eyleme davet etti.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu yazılı açıklamasında, 21/2005 sayılı KTMMOB Yasası’nın üç milletvekilinin değişiklik önerisi talebiyle gündeme geldiğini belirterek, değişiklik gerekçelerinin gerçeği yansıtmadığı ve toplum yararı taşımadığı iddiasına bulundu.

Yapılanların tesadüf ve/veya bilinçsizlikle yapılan işler olmadığı ‘son derece hassas dokunuşlarla bile isteye yapıldığını’ belirten Yağcıoğlu, “Topluma hizmet adı altında yaptıkları faaliyetleri önce toplum nazarında gereklidir / gerekli değildir diye tartıştırıp halkı böldüler. Şimdi ise can ve mal kaybından sorumlu olan inşaat mühendisinin bile kim olduğu bilinmeden yapacakları işleri yasal olarak meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar.” dedi.

Yağcıoğlu “Ancak bilinmelidir ki ‘bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ zihniyeti ile bundan kurtulması mümkün değildir. Tüm kurum / kuruluşlara aynı baskı ve dikta uygulaması başlamış kısa zamanda da münferit bireylere kadar ulaşacaktır.” ifadelerini kullandı.