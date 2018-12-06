İnşaat Mühendisleri Odası'ndan çağrı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), ülkede yaşanan felaket üzerine üyelerine sahada çalışan iş makinelerini Lapta ve Alsancak’a yönlendirmek için çağrı yaptı.



İnşaat Mühendisleri Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Başbakanlıktan gelen Acil Yardım çağrısı nedeniyle Lapta ve Alsancak belediyesi sınırları içerisinde yaşanan olumsuz sel ve çevre felaketleri için sahada çalışan iş makinelerini yönlendirmek adına İnşaat Mühendisi desteği aranmaktadır. Yardım edebilecek üyelerimizin Oda Sekreterliğine müracaat etmeleri rica olunur.”