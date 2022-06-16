İnşaat Müteahhitleri Birliği'nden Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi ile ilgili açıklama

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

KTİMB’nin Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi inşaatı ile ilgili sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Bekiroğlu’nun, Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi’ne ilişkin açıklaması şöyle:

“Binanın tadilatının 2 ay gibi bir sürede tamamlanmasını öngörmemize rağmen söküm işlemine paralel elektrik ve sıhhi tesisatın ciddi hasar aldığı, tümü ile değişmesi gerektiği tespit edilmiş, bu da öngörülen süreyi uzatmıştır.

Geçen zaman zarfında çalışmalara hiç ara verilmemiş olup binanın elektrik ve su tesisatının yenilenmesi için gerekli proje tamamlanmıştır. Tadilat çalışmalarının en yakın zamanda tamamlanması hedeflenmektedir.”