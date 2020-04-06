İnşaat sektörü gün sayıyor

İnşaat Malzemeleri Satıcılar Birliği (İMSAB) konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, sektörün bir an önce canlandırılması için faaliyete geçmesi gerektiğini savundu.

İMSAB Başkanı Gökhan Necipoğlu yaptığı açıklamada 13 Mart tarihinden itibaren ülkemizde sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ekonomik anlamda ülkede büyük bir gerileme yarattığını ifade etti. Hükümetin Kovid-19 mücadelesinde alması gereken tedbirleri aldığını fakat ekonomik boyutun günden güne sağlığın önüne geçtiğini söyledi.

Nisan ayı içerisinde orta ve küçük ölçekli firmaların başta olmak üzere büyük ölçekli firmalarında personel sayısını azaltarak bir an önce açılması gerektiğine dikkat çeken Necipoğlu, sürecin uzaması ile bir çok firmanın ekonomik yükü çekemeycek noktaya geleceğini söyledi.

Hükümetin aldığı ekonomik tedbirlerin iş dünyasına nasıl yansıdığını değerlendiren Necipoğlu, Kovid-19 salgınından dolayı alınan "Toplumsal Dayanışma için Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi" isimli ekonomik tedbir paketinin iş insanlarının bir kısmını memnun etse de genel anlamda iş insanlarını memnun etmediğini söyledi. Necipoğlu, özel sektörün içerisinde kendi sektörünün dezavantaj içerisinde olduğunu çünkü iş yerlerinin kapalı, gelirlerinin sıfır olmasından dolayı mazaret üretmek yerine yanlarında çalıştırdıkları işçilerini mağdur etmemek adına tam maaş ödediklerini, bunu yaparken bir lütuf değil bu zor zamanda bir el ele tutuşmanın örneğini iyi günde kötü günde birlikte bu yolu yürüdüklerini, son kuruşa kadarda bunun böyle olacağını bunu söylerken de imkanlarını son kuruşuna kadar zorlayıp asla uygulamakta terettüt etmeyeceklerini aktardı.

Yakın zamanda çıkacak olan ikinci Ekonomi Paketinin daha etkili olmasını beklediklerini aktaran Necipoğlu, yaklaşık 2-2.5 milyar Türk Lirası ile inşaat malzemesi sektörünün

ülkenin ticari anlamda bel kemiği sektörlerinden olduğuna dikkat çekerek, pandemi tedbirleri çerçevesinde iş yerlerinin sürekliliğini sağlayabilmek adına açılabileceğini belirtti.

Necipoğlu, herşeyden önce sağlığın geldiğini kimsenin bunu inkar edmediğini , alınan tedbirler sayesinde dünyanın önde gelen birçok ülkesinden daha başarılı bir konumda olduklarını gözlemlediklerini ve de buna bağlı olarak tüm hijyen koşullarını yerine getirmek koşuluyla en kısa zamanda iş yerlerini kademe kademe açmak istediklerini dile getirdi.

Kısmi sokağa çıkma yasağının başladığı ilk günlerden günümüze herkesin evde olmasından dolayı arızaların arttığını belirten Necipoğlu, bunun yanında hobi olarak uğraşılacak malzeme ihtiyacından dolayı da çok ciddi bir malzeme talebi geldiğini ancak genel anlamda üyelerinin “Evde Kal” çağrısına uyarak herkesin sağlığı için işyerlerini açmadıklarını söyledi. İnşaat Malzemesi sektörünün mağzacılık riskinin bir süpermarket ile kıyaslandığında yirmide bir bile risk taşımadığına değinen Necipoğlu, birlik üyelerinin az da olsa hem maddi hem de yeni sürece adaptasyon anlamında psikolojik olarak pozitif bir beklentisi olduğunu söyledi.

Necipoğlu, dünyada ve ülkemizde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını herkesin buna hazırlıklı olması gerektiğini eski günlere dönmeyi değil, yeni sürece alışmayı konuşmamız gerektiğini söyledi.