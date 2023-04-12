İnşaat sektörüne yönelik standartların geliştirilmesi projesi hayata geçiyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, İnşaat Sektörüne Yönelik Standartların Geliştirilmesi ve Denetim Projesi için start verildiğini duyurdu

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, ülkemizdeki ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olan inşaat sektörünün kurumsal ve yapısal standartlarının geliştirilmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin arttırılması için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ‘İnşaat Sektörüne Yönelik Standartların Geliştirilmesi ve Denetimi Projesi’nin uygulama aşamasına başlandığını duyurdu.

10 Nisan 2023 günü KTİMB toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, yakın zamanda gerçekleşen deprem felaketi ve dünyadaki gelişmelerin, ülkemizdeki inşaat sektör standartlarının geliştirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Birliğin sektöre dair gelişim planının bir parçası olan proje sayesinde, müteahhitlerin denetlenecekleri ve sertifikalandırılacakları bir sektör standardı geliştirildiği bildirildi. Uluslararası akredite denetim kuruluşu USB Certification ile yürütülen projenin amacı, geliştirilen inşaat kalite yönetim sistemine göre KTİMB üyelerinin belgelendirilmesini kapsıyor.

İnşaat sektör standartlarının geliştirilmesi ile inşaat firmalarının daha kurumsal, daha etkin ve verimli çalışmaları sağlanırken, denetim sonrasında KTİMB Standart Geliştirme Merkezi “STAGEM” kapsamında verilecek “Kurumsal Yeterlilik Sertifikasyonu” ile firmaların ürün ve hizmet kalitesinin daha görünür olması, sektörün marka imajının geliştirilmesi ve KTİMB üyelerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha rekabet edebilir olması sağlanacak. Proje kapsamında bölgesel bilgilendirme toplantılarının yakında başlayacağı bilgisi verildi.