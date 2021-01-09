İnşaatta hırsızlık

İnşaatta hırsızlık
banner32

6 Ocak'ta  06.00-11.00 saatleri arasında Mormenekşe-Mutluyaka anayolu üzerinde bir inşaat alanı içerisinden E.A. (E-43), R.K. (E-31) ve A.A. (E-46), bir şahsa ait 400 adet kolon sıkma kelepçesini çaldı.

 Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, adı edilenlerin  benzer suçlardan tutuklu oldukları tespit edildi.

Ayrıca E.A. ve A.A.’nın  05-11.02.2019 tarihleri arasında İskele’de Doktorlar sitesi bölgesinde bulunan bir inşaat sahasından başka bir şahsa ait 200 adet kalıp sıkma kelepçesini de çaldıkları tespit edildi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

banner56
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Vadili'de ev yangını
Vadili'de ev yangını
  1. Kıbrıs
﻿