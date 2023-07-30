İnsan Hakları Derneği, Cumhurbaşkanı Tatar’a destek belirtti

İnsan Hakları Derneği, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Kayığ Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı ziyaretindeki açıklamalarına destek belirtti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, Tatar’ın, görüşmelerin yeniden başlaması için Kıbrıs Türk halkını uluslararası siyasi eşitlik esasında, eşit egemenlik, bağımsızlık ve devletinin tanınması koşullarının kabul edilmesi talebine tam destek verdiklerini kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulisid’e Kıbrıs Rum tarafının, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, masum sivil Kıbrıs Türk halkına silahlı saldırıları ve 1974 Yunan Cuntası darbesiyle yıkmasının hesabını vermeye çağıran Işık, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın, uluslararası anlaşmaların ve hukukun, Kıbrıs Rumlarına tek başlarına Kıbrıslı Türklerin olmadığı bir Kıbrıs Cumhuriyeti olma hakkı vermediğini belirtti.

“AB ve BM’nin amaçları anlaşma olsaydı, öncelikle ‘evet’ diyen Kıbrıs Türklerini AB üyeliğine almaları gerekirdi” diyen Işık, AB’nin Kıbrıs Türklerine vaatlerini yerine getirmediğini hatırlattı ve AB yetkililerinden bu konuda yanıt beklediklerini vurguladı.