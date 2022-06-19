İnsan Hakları Derneği federasyonu reddettiğini kaydetti

İnsan Hakları Derneği federasyonu reddettiğini kaydetti
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 KKTC İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs Türk halkının  varoluş mücadelesine tam destek verdiğini  ve federasyonu şiddetle reddettiğini  kaydetti.

Dernek yazılı açıklama yaparak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in  dün Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le görüşmesi  sonrasında yaptığı “Güçlü Yunanistan, güçlü Kıbrıs güçlü Helenizm’dir açıklamasını eleştirdi.

Açıklamada, “Mitçotakis’in ‘Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceğiz’ açıklamasının Kıbrıs’ı bir ‘Helen Adası’ olarak gördüğünü ortaya koyduğu belirtildi.

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