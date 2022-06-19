İnsan Hakları Derneği federasyonu reddettiğini kaydetti

KKTC İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine tam destek verdiğini ve federasyonu şiddetle reddettiğini kaydetti.

Dernek yazılı açıklama yaparak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in dün Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le görüşmesi sonrasında yaptığı “Güçlü Yunanistan, güçlü Kıbrıs güçlü Helenizm’dir açıklamasını eleştirdi.

Açıklamada, “Mitçotakis’in ‘Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceğiz’ açıklamasının Kıbrıs’ı bir ‘Helen Adası’ olarak gördüğünü ortaya koyduğu belirtildi.