İnsan Hakları Derneği Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i eleştirdi

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık Kıbrıs Rum Yönetimi başkanı Nikos Anastasiadis’i federal çözümde ısrar eden konuşmasından dolayı eleştirdi.

Işık, "Dış Rumlar Kongresinde okunan" Anastasiadis’in mesajı ile ilgili açıklama yaptı. Işık, Anastasiadis’e KKTC’yi tanıması ve adanın Avrupa Birliği çatısı altında birleşme yolunu açacak açılımı yapması çağrısında bulundu.

Anastasiadis’in federal çözümün tek seçenek olduğu, Garanti Antlaşmasının kaldırılması ve Türk askerinin adadan çekilmesi yöndeki ifadelerini de eleştiren Işık, “Uluslararası antlaşmalar, Kıbrıs üzerindeki hak ve hukuku ile 1969 Viyana Sözleşmesinin Kıbrıs Türk halkına bahşettiği Devlet ve Bağımsızlık hakkına saygı göstermek durumunda olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis işgal altında bulundurduğu 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti devleti meşru olmadığı gibi ortaklarıdan birinin yer almadığı sürece yoklukla malul olduğunu Derneğimiz önemle vurgulamaktadır” dedi.