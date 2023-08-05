İnsan Hakları Derneği'nden Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki

KKTC İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs Rum Yönetiminin, ABD Kongre Üyesi Pete Sessions’un KKTC ziyarete tepki göstermesini, “Kendi hukukluğunu örtbas etme” çabası olarak değerlendirdi.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Sessions’un Cumhurbaşkanı Ersin Tatarı ziyaret etmesi ile ilgili yazılı açıklamasında, Rum Yönetimi'nin, "Sessions'ın KKTC'ye gidişi yasa dışıdır. Uluslararası hukuk ihlal edildi. ABD, resmi konumundan saptı" açıklamalarının, kendi hukuksuzluğunu örtbas etme çabası olduğunu belirtti.

KKTC’nin siyasal tanınma sürecinde olduğunu kaydeden Işık, “KKTC’nin BM tarafından hâlâ tanınmamış olması uluslararası ve insan hakları skandalı olduğunu derneğimiz Lefkoşa'daki ABD Büyükelçiliği'ne önemle vurgulamaktadır” dedi.

KKTC'nin Birleşmiş Milletler tarafından bağımsız bir devlet olarak kabul edilmemesi için hiçbir neden olmadığını belirten Işık, federal temelde bir çözümü savunan siyasi partilerin Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarına hizmet etmediğini savundu.