İnsan Hakları Derneği: “Şiddetle protesto ediyoruz”

KKTC İnsan Hakları Derneği, “Kıbrıslı Rumlarının uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı olarak terör örgütü PYD’nin Güney Kıbrıs’ta temsilcilik açmasına izin vermesini şiddetle protesto ediyoruz” ifadelerinde bulundu.



Dernek Genel Başkanı Hasan Y. Işık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Rum Yönetimi’nin teröristlere ve terörizme tüm dünyanın gözleri önünde resmen destek vermekle insanlık ve insan hakları suçu işlemektedirler” denildi.Işık açıklamasında, “Kıbrıslı Rumlarının son olarak bu tavır ile Türk düşmanlığı zihniyetlerinde bir değişiklik olmaması ve bu eğilimlerini sürdürmeleri bu kadar açık iken Kıbrıs’ta federasyon temelinde bir anlaşmanın sağlanmasının mümkün olmadığını AB ve BM anlamalı ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve devletini Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın sağlanması için tanımalıdırlar” çağrısında da bulundu.