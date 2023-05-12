İnsan Hakları Platformu, Cantekin’in görevine son verilmesini “ifade özgürlüğü ihlali” olarak değerlendirdi

İnsan Hakları Platformu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Çalışanları Sendikası Başkanı Kerem Cantekin’in basın açıklaması yapması sebebiyle görevine son verildiğini savunarak, bunun ifade özgürlüğü ihlali olduğunu kaydetti.

İnsan Hakları Platformu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün (ODTÜ KKK) 2023 yılının başında bir çok personelinin işine son verdiği ifade edilerek, Sendika Başkanı Kerem Cantekin’in görevine son verilen çalışanları desteklemek ve sorunların çözümü için basın açıklaması yaptığı, bu sebepten dolayı da hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, Kerem Cantekin’e hangi disiplin suçunu işlediğinin söylenmediği ve disiplin mevzuatındaki diğer düzenlemelere ve adil yargılama ilkelerine de saygı gösterilmeden Kerem Cantekin’e kınama cezası verildiği, ardından ise kınama cezası bahane gösterilerek Cantekin’in sözleşmesinin uzatılmaması kararı alındığı öne sürüldü.

“ODTÜ KKK 2019 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampus Çalışanları Sendikasının kurucularını, geçen yıl sendika başkanı olan Yonca Özdemir’in de görevine son vermişti. Bu yılda sadece ifade özgürlüğünü kullanan, Kerem Cantekin’in görevine son verilmesi bir tesadüf değildir” denilen açıklamada, ODTÜ KKK’nın kararının sadece ifade özgürlüğü değil, örgütlenme özgürlüğünün de ihlali olduğu kaydedildi.

Yüksek İdare Mahkemesi’nin 8 Mayıs tarihinde Kerem Cantekin’e verilen disiplin cezası ile ilgili ara emri verip, kınama cezasının yürütmesini durdurduğunun da belirtildiği açıklamada, “Bu durumda ODTÜ KKK’nın yapması gereken bir an önce hak ihlallerine son verip, Kerem Cantekin’in görevine devam etmesini sağlamasıdır” denildi.