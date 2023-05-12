İnsan Hakları Platformu, Cantekin’in görevine son verilmesini “ifade özgürlüğü ihlali” olarak değerlendirdi

İnsan Hakları Platformu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Çalışanları Sendikası Başkanı Kerem Cantekin’in basın açıklaması yapması sebebiyle görevine son verildiğini savunarak, bunun ifade özgürlüğü ihlali olduğunu kaydetti.
“ODTÜ KKK 2019 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampus Çalışanları Sendikasının kurucularını, geçen yıl sendika başkanı olan Yonca Özdemir’in de görevine son vermişti. Bu yılda sadece ifade özgürlüğünü kullanan, Kerem Cantekin’in görevine son verilmesi bir tesadüf değildir” denilen açıklamada, ODTÜ KKK’nın kararının sadece ifade özgürlüğü değil, örgütlenme özgürlüğünün de ihlali olduğu kaydedildi.
Yüksek İdare Mahkemesi’nin 8 Mayıs tarihinde Kerem Cantekin’e verilen disiplin cezası ile ilgili ara emri verip, kınama cezasının yürütmesini durdurduğunun da belirtildiği açıklamada, “Bu durumda ODTÜ KKK’nın yapması gereken bir an önce hak ihlallerine son verip, Kerem Cantekin’in görevine devam etmesini sağlamasıdır” denildi.